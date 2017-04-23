Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 14,4 Azaldı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 14,4 azaldı.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 326 milyon 283 bin 622 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 14,4 düşüşle 127,90 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 19 Nisan'da 204,47 lira, en düşük 17 Nisan'da 9,41 lira olarak hesaplandı.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 127,45 lira olarak gerçekleşti.