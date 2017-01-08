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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Azaldı
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Azaldı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 9,06 geriledi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Azaldı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 9,06 geriledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 784 milyon 155 bin 949 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 9,06 azalışla 165,79 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 Ocak'ta 220,23 lira, en düşük 2 Ocak'ta 5,09 lira olarak hesaplandı.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 141,01 lira olarak gerçekleşti.

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