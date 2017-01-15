Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 13,7 arttı.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 883 milyon 10 bin 509 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 13,7 artışla 188,53 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 9 Ocak'ta 227,67 lira, en düşük aynı gün 42,26 lira olarak hesaplandı.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 183,37 lira olarak gerçekleşti.