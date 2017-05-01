Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 206,35 lira, en düşük 93 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 21 artarak 56 milyon 503 bin 356 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 206,35 lira, en düşük saat 04.00'te 93 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 156,11 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 160,37 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,92 lira, en düşük 95,89 liradan işlem gördü.