Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,92 lira, en düşük 95,89 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 6,8 artarak 46 milyon 670 bin 765 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 201,92 lira, en düşük saat 04.00'te 95,89 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 137,86 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 140,51 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 200,60 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.