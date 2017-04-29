Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,60 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 6,5 azalarak 43 milyon 689 bin 96 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 200,60 lira, en düşük saat 04.00 ile 07.00 arasında 96,01 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 135,60 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 136,22 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 202,53 lira, en düşük 110 liradan işlem gördü.