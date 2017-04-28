Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,53 lira, en düşük 110 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 13,71 azalarak 46 milyon 766 bin 830 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 202,53 lira, en düşük saat 05.00'te 110 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 146,37 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 147,98 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 205,14 lira, en düşük 110 liradan işlem gördü.