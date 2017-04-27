Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 205,14 lira, en düşük 110 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 1,29 azalarak 54 milyon 195 bin 813 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 205,14 lira, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 05.00'te 110 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 154,89 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 158,72 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,94 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.