Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,94 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 3,53 artarak 54 milyon 909 bin 459 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 201,94 lira, en düşük saat 04.00'te 96,01 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 155,10 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 158,32 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,24 lira, en düşük 102,36 liradan işlem gördü.