Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 189,64 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 42,6 artarak 50 milyon 805 bin 834 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 14.00'da 189,64 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'de 96 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 138,37 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 142,36 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 164,18 lira, en düşük 30 liradan işlem gördü.