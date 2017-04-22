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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 164,18 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 164,18 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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