Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 164,18 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 27,8 azalarak 35 milyon 610 bin 551 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 164,18 lira, en düşük saat 04.00 ve 08.00'de 30 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 112,27 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 113,29 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 200,86 lira, en düşük 90,01 liradan işlem gördü.