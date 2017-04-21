Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,86 lira, en düşük 90,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 3 azalarak 49 milyon 324 bin 152 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 200,86 lira, en düşük saat 04.00'te 90,01 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 137,66 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 140,33 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,46 lira, en düşük 89,99 liradan işlem gördü.