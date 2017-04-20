Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,46 lira, en düşük 89,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 12,14 artarak 50 milyon 849 bin 349 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 201,46 lira, en düşük saat 03.00'te 89,99 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 138,74 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 141,91 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 184,68 lira, en düşük 50 liradan işlem gördü.