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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 184,68 lira, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 184,68 lira, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 9,81 artarak 45 milyon 342 bin 618 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 184,68 lira, en düşük saat 03.00'te 50 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 121,32 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 124,96 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 204,47 lira, en düşük 97 liradan işlem gördü.

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