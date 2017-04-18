Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204,47 lira, en düşük 97 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 0,26 artarak 50 milyon 279 bin 966 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 204,47 lira, en düşük saat 06.00 ve 16.00'da 97 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 134,43 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 137,08 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 178,68 lira, en düşük 31,33 liradan işlem gördü.