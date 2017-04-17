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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 178,68 lira, en düşük 31,33 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 178,68 lira, en düşük 31,33 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 10,81 artarak 50 milyon 148 bin 852 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 178,68 lira, en düşük saat 03.00'te 31,33 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 133,09 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 136,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,74 lira, en düşük 9,41 liradan işlem gördü.

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