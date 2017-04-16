Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,74 lira, en düşük 9,41 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 13 artarak 44 milyon 728 bin 134 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 201,74 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 9,41 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 117,80 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 123,42 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 200,14 lira, en düşük 29,99 liradan işlem gördü.