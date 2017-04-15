Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,14 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,14 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com
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