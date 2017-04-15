Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,14 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 20,3 azalarak 39 milyon 580 bin 206 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 200,14 lira, en düşük saat 03.00'te 29,99 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 121,96 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 122,57 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 196,91 lira, en düşük 99,88 liradan işlem gördü.