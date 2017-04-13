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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,31 lira, en düşük 109,99 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,31 lira, en düşük 109,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 0,59 azalarak 53 milyon 522 bin 845 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 203,31 lira, en düşük saat 04.00'te 109,99 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 156,06 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 159,91 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,97 lira, en düşük 115 liradan işlem gördü.

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