Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,97 lira, en düşük 115 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 0,12 azalarak 53 milyon 843 bin 7 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 201,97 lira, en düşük saat 04.00'te 115 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 155,63 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 158,77 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 203,94 lira, en düşük 99,77 liradan işlem gördü.