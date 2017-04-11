Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,94 lira, en düşük 99,77 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,94 lira, en düşük 99,77 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 1,65 artarak 53 milyon 922 bin 693 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 203,94 lira, en düşük saat 22.00'de 99,77 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 157,74 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 160,77 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 203,21 lira, en düşük 99,77 liradan işlem gördü.
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