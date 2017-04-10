Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,21 lira, en düşük 99,77 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 53 milyon 44 bin 692 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 203,21 lira, en düşük saat 03.00'te 99,77 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 157,32 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 161,98 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 207,65 lira, en düşük 89,99 liradan işlem gördü.