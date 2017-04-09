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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 207,65 lira, en düşük 89,99 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 207,65 lira, en düşük 89,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 17,92 artarak 53 milyon 188 bin 12 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 207,65 lira, en düşük saat 03.00'de 89,99 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 157,07 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 163,34 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 200,28 lira, en düşük 70,10 liradan işlem gördü.

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