Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235 lira, en düşük 202,91 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 6,3 azalarak 78 milyon 85 bin 254 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00 ve 11.00'de 235 lira, en düşük 04.00'te 202,91 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 221,62 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 222,62 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 270,54 lira, en düşük 210 liradan işlem gördü.