Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235,01 lira, en düşük 205,31 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,87 azalarak 167 milyon 199 bin 116 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00, 12.00 ve 13.00'te 235,01 lira, en düşük 04.00'te 205,31 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 225,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 226,94 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 235,01 lira, en düşük 203,98 liradan işlem gördü.