Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235,01 lira, en düşük 205,31 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,87 azalarak 167 milyon 199 bin 116 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00, 12.00 ve 13.00'te 235,01 lira, en düşük 04.00'te 205,31 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 225,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 226,94 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 235,01 lira, en düşük 203,98 liradan işlem gördü.
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235,01 lira, en düşük 205,31 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235,01 lira, en düşük 205,31 lira olarak belirlendi.
-
Bakan'dan yeni mezunlara iyi haber! 720 TL devletten
-
Bakan açıkladı: Buraya giden boşanıp çıkıyor, kapatılacaklar
-
79 milyonu ilgilendiren torba yasa yürürlükte! Herkes için fırsat var
-
Bakan tanıttı! Vatandaş tek tuşla şikayet edecek
-
Ucuz malın yahnisi pek olur! Ucuz diye aldı, bakın başına neler geldi
-
Bir kilo erik mi daha değerli, yoksa yarım altın mı
-
"Son umut" diye başladılar, şimdi paraya para demiyorlar
-
Bitecek diye beklerken, bir yenisi daha geliyor