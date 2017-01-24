Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235 lira, en düşük 109,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi önceki güne göre yüzde 29,5 artarak 151 milyon 190 bin 368 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 235 lira, en düşük 03.00, 04.00 ve 05.00'te 109,99 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 197,32 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 203,69 lira oldu.



Spot piyasada, bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 220 liradan, en düşük 100,05 liradan işlem gördü.