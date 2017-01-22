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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 222,93 lira, en düşük 80,74 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 222,93 lira, en düşük 80,74 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi 117 milyon 869 bin 74 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 14.00'te 222,93 lira, en düşük saat 03.00'te 80,74 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 175,43 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 182,92 lira oldu.

Spot piyasada, bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 174,95 lira, en düşük 29,99 liradan işlem gördü.

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