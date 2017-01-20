Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 211,31 lira, en düşük 89,35 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 7 artarak 112 milyon 25 bin 716 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 211,31 lira, en düşük saat 04.00'te ve 05.00'te 89,35 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 171,98 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 176,79 lira oldu.
Spot piyasada, bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 206,19 lira, en düşük 89,35 liradan işlem gördü.
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 211,31 lira, en düşük 89,35 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 211,31 lira, en düşük 89,35 lira olarak belirlendi.
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