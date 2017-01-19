Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 206,19 lira, en düşük 89,35 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 104 milyon 636 bin 181 liralık işlem hacmine ulaşıldı.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 206,19 lira, en düşük saat 04.00'te ve 05.00'te 89,35 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 153,57 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 159,16 lira oldu.
Spot piyasada, bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,02 lira, en düşük 90 liradan işlem gördü.
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 206,19 lira, en düşük 89,35 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 206,19 lira, en düşük 89,35 lira olarak belirlendi.
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