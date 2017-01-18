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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,02 lira, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,02 lira, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 114 milyon 821 bin 566 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 215,02 lira, en düşük saat 04.00'te 90 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 171,04 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 177,41 lira oldu.

Spot piyasada, bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 220,01 lira, en düşük 98,36 liradan işlem gördü.

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