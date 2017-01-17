Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 220,01 lira, en düşük 98,36 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 114 milyon 498 bin 446 liralık işlem hacmine ulaşıldı.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 220,01 lira, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 05.00'te 98,36 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 171,18 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 177,98 lira oldu.
Son dönemde doğalgaz çevrim santrallerine uygulanan kısıtlamanın kaldırılması çerçevesinde dengelenmeye başlayan spot piyasada, bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 219,27 lira, en düşük 70,08 liradan işlem gördü.
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 220,01 lira, en düşük 98,36 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 220,01 lira, en düşük 98,36 lira olarak belirlendi.
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