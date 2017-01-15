Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,74 lira, en düşük 99,90 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 129 milyon 171 bin 26 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 217,74 lira, en düşük saat 04.00'te 99,9 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 190,65 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 195,35 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 201,34 lira, en düşük 80 liradan işlem gördü.