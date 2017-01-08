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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 227,67 lira, en düşük 42,26 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 227,67 lira, en düşük 42,26 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 129 milyon 940 bin 220 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 227,67 lira, en düşük saat 03.00'te 42,26 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 181,78 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 194,20 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 202,18 lira, en düşük 70 liradan işlem gördü.

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