Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,18 lira, en düşük 70 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 81 milyon 567 bin 454 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 202,18 lira, en düşük saat 05.00'te 70 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 149,69 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 152,13 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 218,35 lira, en düşük 131,11 liradan işlem gördü.