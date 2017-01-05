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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 213,67 lira, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 213,67 lira, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 121 milyon 752 bin 879 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 213,67 lira, en düşük saat 06.00'da 90 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 176,03 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 182,57 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 211,27 lira, en düşük 89,99 liradan işlem gördü.

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