Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 208,83 lira, en düşük 5,09 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 88 milyon 207 bin 19 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 208,83 lira, en düşük saat 04.00'te 5,09 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 141,07 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 151,14 lira oldu.





Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 184,97 lira, en düşük 1,04 liradan işlem gördü.