Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235 lira, en düşük 211,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 161 milyon 675 bin 368 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19: 00'da 235 lira, en düşük saat 05.00'te 211,01 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 222,95 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 223,78 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 235 lira, en düşük 211,97 liradan işlem gördü.