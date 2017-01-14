Sporun Yeni Haber Adresi Açıldı: Www.babaspor.com

Spor basınının usta isimlerinden Bahri Havadır yönetiminde yepyeni bir spor haber sitesi açıldı. www.babaspor.com, sporla ilgili son dakika bilgileri, röportajlar ve yorumlar içeriyor.



İnternetteki spor haber sitelerine bir yenisi daha eklendi. Spor dünyasının usta isimlerinden Bahri Havadır yönetimindeki www.babaspor.com yayın hayatına başladı. Usta yazar kadrosu, son dakika bilgileri ve özel röportajlarıyla gündeme yön verecek olan babaspor.com, sporseverlerin uğrak adreslerinden birisi olacak. - İSTANBUL