Sporun Mutfağındakiler' Paneli

Spor yazarı Cevdet Ünüvar ile spor spikeri Emre Tilev, Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Gençlik Sohbetleri" kapsamında Muşlu gençlerle buluştu.



Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sporun Mutfağındakiler" paneline katılan Ünüvar ve Tilev, gençlerin sporla ilgili sorularını yanıtlayarak, meslek hayatlarındaki anılarını paylaştı.



Panelle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Ünüvar, gençlerin hayalini kurduğu mesleklerle ilgili sorulara cevap aradıklarını söyledi.



Ünüvar, panelde anlattıklarıyla gençlerin kendilerine yeni rota çizmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydederek, "Gençlerimizin aklındaki spor yazarlığı, hakemlik, kulüp başkanlığı ya da sporun içindeki bir görevi nasıl yapabileceklerine dair soruları cevaplamaya çalıştık. Sporun içinde olan insanların tecrübelerini paylaşmasıyla gençlere yardımcı oluyoruz." diye konuştu.



"Sporun Mutfağındakiler" panelinin ikincisini Muş'ta düzenlediklerini anımsatan Ünüvar, şu ifadeleri kullandı:



"Buraya gelmeden önceki düşüncelerimizle şu anki düşüncelerimiz çok farklı. Muş, görülmesi ve anlatılması gereken güzellikte bir yer. Doğu Anadolu'nun merkezinde olan Muş, gerek tarımıyla gerek bulunduğu yapı itibarıyla gerçekten ilgiye ve yapılacak olan icraatlara aç bir muhit. Sportif anlamda farklı platformlarda dile getirdik. Gerçekten yatırıma aç bir bölge. Bu anlamda gençlerle buluşuyoruz. Bulunduğumuz yerlerde gözlem yapıp ilgili kişilere bunları haber ya da paylaşım olarak aktarmış oluyoruz. Bir nevi temsilcilik bir nevi gözlemcilik yapıyoruz."



Spor spikeri Emre Tilev ise gençlere sporun önemini anlatarak, hayallerinin peşinden koşmalarını ve hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini söylediklerini belirtti.



Panel, katılımcıların, gençlerin sorularını cevaplamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.