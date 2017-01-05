Sporun Merkezi Yıldırım

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yurt dışında ve yurt içinde düzenlenen organizasyonlarda başarı kazanan Yıldırım Belediye Spor Kulübü sporcularını Yıldırım Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısında konuk etti. Başarı kazanan sporcuları her ay meclis toplantısında konuk ederek ödüllendirdiklerini ifade eden Başkan Edebali, "Yıldırım, birçok şehrin toplam nüfusundan daha fazla genç insanı bünyesinde barındırıyor. Gençlerimizi doğru yönlendirerek, gelişimlerine katkı sağlamak adına sporun çok önemli olduğunun farkındayız. Bunun için spor bizim öncelikli yatırım alanlarımız arasında bulunuyor. Gençlerimize hem spor imkanları yaratmaya hem de sportif başarılarını ödüllendirmeye devam edeceğiz" dedi.

BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 8 Yaş Bursa Tenis İl Müsabakaları'ında Yıldırım'ı temsil eden minikler şampiyon oldu. Yıldırımlı tenisçiler İlmeray Masat, Elif Arı, Nuh Mete Düzgün, Nehir Kaş ve Mina Kaş'ın yer aldığı Yıldırım Belediyespor Tenis Takımı, 15 maçın 14'ünü kazanarak grubunu birinci sırada tamamlamayı başardı. Öte yandan Rusya'nın Sochi şehrinde düzenlenen Okullar Arası Dünya Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu Safiye Öyküm İnce, organizasyonu Dünya Beşincisi olarak tamamladı. Başarılı sporcular Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali tarafından ödüllendirildi.

