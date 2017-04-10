Sporla Hem Öfkesini Hem Rakiplerini Yendi

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da kardeşinin tavsiyesiyle spora başladıktan sonra öfkesini yenip, önemli dereceler elde eden görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.



Doğuştan görme sorunu olan Erzurum Gençlikspor Kulübü sporcusu Zeynep Çelik (22), 4 yıl önce kız kardeşinin tavsiyesiyle judoya başladı.



Spora başlamadan önce kavgacı bir yapısı olan Zeynep, bir süre sonra öfkesini yenip, daha kontrollü maçlar yaparak müsabakalarda rakiplerine üstünlük kurdu.



Zeynep Çelik, 4 yıldır yaptığı judoda Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra milli takıma seçildi ve uluslararası müsabakalarda da derece elde etti.



Judoda şu ana kadar 7 kez Türkiye şampiyonu olan Zeynep, 2013 yılında Macaristan'da yapılan IBSA Judo Dünya Kupası'nda dünya ikincisi, 2015'te Portekiz'deki IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncü olmayı başardı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mayıs ayında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluk hedefleyen milli judocu, burada da derece elde edip, Türkiye'yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor.



Milli judocu Zeynep Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla tanışmadan önce çok kavgacı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.



Golbol sporcusu kız kardeşinin tavsiyesiyle yaklaşık 4 yıl önce judoya başladığını anımsatan Zeynep, "Judo zaten benim işimdi. Normalde çok kavgacı insanımdır. O yüzden judoya başladım ve bu spor gerek teknik gerekse de hareketleri yönünden çok hoşuma gittiği için sevmeye başladım." dedi.



Zeynep Çelik, judoda dünya kupası ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini ifade ederek, "Önceden kavgacı yapıya sahip birisiydim. Biri bana aksi bir şey söylediği zaman acayip derecede asabileşiyordum ama judoya başladığımda o hissi tamamen yitirdim. Kavgacı yapım gitti ve artık bu öfkemi minderde ve antrenmanda atıyorum." diye konuştu.



"Hedefim olimpiyatlara katılmak"



Şu an Bakü'de düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na yoğun bir tempoyla hazırlandığını dile getiren Zeynep, "Hedefim inşallah dünya ve Avrupa şampiyonlarında İstiklal Marşı'nı okutarak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak." dedi.



Zeynep Çelik, judoya başlayınca öfkesini yendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Sporun hayatımda çok etkisi oldu. Artık kavgamı minderde ve antrenmanda yapıyorum. Kesinlikle bütün kadınların kendini savunması için gerekli sporu yapması gerekiyor. Doğuştan katarakt ameliyatı oldum. Görme engellilerde yarışmak çok güzel. Görenlerin judosunda da yarıştım, derece yaptım ve Türkiye şampiyonluğum var."



Yolcu: "Zeynep önceden agresifmiş ama antrenmanda disiplinli"



Zeynep Çelik'in antrenörü Burhan Yolcu da yaklaşık bir yıldır milli judocuyu şampiyonalara hazırlandığını anlattı.



Zeynep'in önceden agresif birisi olduğuna dikkati çeken Yolcu, "Zeynep önceden çok agresifmiş ama antrenmanlarda disiplinli ve çok uysal. Judonun özünde bu sporu benimsemek var. Kızımız da çok kısa sürede judoyu kendine yaşam felsefesi haline getirdi. İnanıyorum ki en iyi şekilde kendi kilosunda olimpiyatlarda yerini alacak." dedi.



Yolcu, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluk hedefleyen Zeynep Çelik'in ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayarak, "Zeynep'in asıl hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. Zaten şu anda Zeynep kendi kilosunda olimpiyatlara aday gösterilen tek sporcu." ifadelerini kullandı.