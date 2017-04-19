Sporda Doping ve Madde Bağımlılığı" Konferansı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Kitap okumak uyuşturucuyla mücadelede önemli yer tutuyor." dedi.



Ilıcak, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Sporda Doping ve Madde Bağımlılığı" konferansında, uyuşturucuyla mücadelenin, aile yapısı, öğrenci-öğretmen ilişkisi ve sporla başarılacağına inandıklarını söyledi.



Federasyonları hakkında bilgi veren Ilıcak, bugün yaklaşık 500 öğrenciyi doping ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Ilıcak, genç nesillerin uyuşturucudan uzak olması ve çocukların sokakta "leblebi" gibi satılan zehirlerden uzaklaşarak daha iyi bir hayata kavuşmasını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sporun, genç jenerasyonun geleceğinde önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Ülkemizde neredeyse 7'li yaşlara düşen madde bağımlılığın önüne geçmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu 304'üncü etkinliğimiz oluyor. Hep birlikte, yerel yönetimlerle uyuşturucuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunun da aile sevgisi ve kitap okumayla, iyi insanları ancak spora alıştırmakla olabileceğine inanıyoruz. Çocuklarımız okul döneminde boş zamanları olmadan ders çalışıyor. Boş zamanlarında en az bir kitap okumak zorundalar. Kitap okumak uyuşturucuyla mücadelede önemli yer tutuyor. Arkadaşlarını iyi seçmek zorundalar. Tanımadığı insanlar ile asla konuşmamalılar. Hayatını temiz yaşayabilmek için temiz arkadaşlar bulmak zorundalar. Her çocuğumuz mutlaka kitap okumalı. Aileleriyle zaman geçirmeliler."



Konferansa, çok sayıda genç sporcu katıldı.