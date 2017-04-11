Sporculardan Vali Vekili Karadeniz'e Ziyaret

Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler, Vali Vekili Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.



Vali Vekili Karadeniz ziyarette, Aksaray'da 6-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.



Öğrencilerin Kastamonu'yu büyük bir başarı ile temsil ettiğini ifade eden Karadeniz, kentte spor dalında önemli başarılara imza atıldığını kaydetti.



Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Kuzeykent Ortaokulu, Taşköprü SEKA, Taşköprü YİBO okul yöneticileri ve antrenörleri de katıldı.