Sporcu Arslan, Kuleye Bayrak Dikecek

DAĞ koşucusu Ahmet Arslan, Türkiye'de ilk kez Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde 20 Mayıs'ta yapılacak Red Bull 400 şampiyonasına hazırlanıyor. Dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Ahmet Arslan, "Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerindeki kayakla atlama kulelerine 20 koşu düzenlendi. Bunlardan 12'sine katıldım ve 11'ni birincilik, birini de ikincilikle tamamladım. Hedefim ilk kez ülkemde düzenlenen bu yarışmada da şampiyon olup ay yıldızlı bayrağımızı kuleye dikmek" dedi.



'Dağların Aslanı' diye tanınan sporcu Ahmet Arslan, dağ koşusu branşında 6 kez Avrupa Şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile iki kez dünya Grand Prix dereceleri bulunduğunu bildirdi. Atletizme 12 yaşında başladığını, pist yarışlarına katıldığını, zorlu parkurda yarışmayı daha çok sevdiği için 2005 yılından itibaren dağ koşusunu tercih ettiğini anlatan Arslan, en büyük hedefinin ferdi dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu ifade etti. Avrupa Atletizm Birliği tarafından efsane dağ koşucuları arasında gösterilen 31 yaşındaki Ahmet Arslan, doğada koşmayı çok sevdiğini ve bu sporu geleceğin sporu olarak gördüğünü savundu. 20 Mayıs'ta Türkiye'de ilk kez Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde düzenlenecek olan Red Bull 400 Erzurum yarışlarında ay-yıldızlı bayrağı kuleye dikeceğine inandığını vurgulayan Arslan şunları söyledi:



"Red Bull 400 yarışları ilk kez 2011 yılında Avusturya'da düzenlendi. Bu yıl 14 yarıştan oluşan ve bir dünya yarış serisi haline geldi. Ayrıca 15 Temmuz'da Almanya'da Red Bull 400 yarışlarının dünya şampiyonası ilk kez düzenlenecek. 2011 yılından bu yana 12'sine katıldım 11'inde şampiyon oldum. Bir de ikincilik aldım. Bu branşın Dünya çapında öne çıkan en önemli sporcusu oldum. Türkiye'de ilk defa 20 Mayıs 2017'de Erzurum kayakla atlama kulelerinde yapılacak. Ben de bu yarışların yapılmasına öncü olduğum için çok mutluyum. Red Bull 400 yarışları dünyanın en zorlu 400 metre yarışları. Eğim kulenin bazı bölümlerinde yüzde 79'a kadar çıkabilmekte. Bu kadar eğime kısa mesafede koşmak çok zor. Anadolu'nun zirvesi Erzurum'da dünyanın en zorlu 400 metre yarışında mücadele için tüm yarışmacıları Erzurum'a bekliyoruz."



Şampiyonaya deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki kayakla atlama kuleleri ve 3 bin 176 rakımlı Palandöken'de koşarak yarışmaya hazırlanan Arslan, adeta enerji depoluyor. - Erzurum