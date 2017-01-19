Bilecik'te spor yaralanmalarında güncel tedavi yöntemleri hakkında söyleşi düzenlendi.



Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ortopedi veTravmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Güneş'in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Şube Müdürü Battal Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.





Güneş, spor öncesi yeterli zaman ayırarak uygun ısınma egzersizlerini her zaman sıkılmadan ve atlamadan yapmanın önemli olduğunu aktardı.





Sporun düzenli yapılsa dahi bazı riskler taşıdığını aktaran Güneş, "Spora bir an önce başlamak için acele edilmemelidir. Vücudu aşırı zorlamamak önerilir. Sporcu kendi kapasitesini bilmeli ve bu kapasite dahilinde zorlanmalıdır." dedi.





Katılımcılara spor yaralanmaları ve güncel tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veren Taner Güneş, katılımcıların konu hakkındaki sorularını yanıtladı.