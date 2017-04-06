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Spor Turizmini Messi'li, Ronaldo'lu, Özil'li Turnuva Canlandırır'
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Spor Turizmini Messi'li, Ronaldo'lu, Özil'li Turnuva Canlandırır'

STB Başkan Yardımcısı Gözoğlu: Antalya'da devre aralarında 3-4 günlük turnuvalar düzenlenmeli ve Barcelona, Real Madrid gibi takımları getirecek bütçeler ayrılmalı dedi.

Spor Turizmini Messi'li, Ronaldo'lu, Özil'li Turnuva Canlandırır'

STB Başkan Yardımcısı Gözoğlu: Antalya'da devre aralarında 3-4 günlük turnuvalar düzenlenmeli ve Barcelona, Real Madrid gibi takımları getirecek bütçeler ayrılmalı dedi.

Kaynak: Dunya.com

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