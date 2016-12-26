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Spor Toto Süper Lig'in İlk Yarısı Sona Erdi

Spor Toto Süper Lig'in İlk Yarısı Sona Erdi

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftadan oluşan ilk yarı, bugün oynanan maçların tamamlanmasıyla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in İlk Yarısı Sona Erdi



Spor Toto Süper Lig'de 16 haftadan oluşan ilk yarı, bugün oynanan maçların tamamlanmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir 36 puanla ilk yarıyı lider bitirirken, Beşiktaş 35 puanla ikinci, Galatasaray 33 puanla üçüncü, Fenerbahçe de 31 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş-Gaziantepspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1

Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0

Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0

Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 5-1

Gençlerbirliği-Bursaspor: 3-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-3 - İstanbul

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