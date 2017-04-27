Spor Toto Süper Lig'de 29. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 29. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.

Kalyon Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)

30 Nisan Pazar:

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

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