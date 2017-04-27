Spor Toto Süper Lig'de 29. Hafta Heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.
Kalyon Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)